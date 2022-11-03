«Подарунок ворогові»: «Укрпошта» вирішила потролити рф у «святковий» день

Завтра, 4 листопада, виповниться 8 років, 8 місяців та 8 днів українського опору російській навалі. Також це державне свято в рф — День Народної Єдності, нагадав у соцмережі директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.

«Ми, в Укрпошті, настільки доброзичливі, що робимо подарунки навіть нашим ворогам;) А тому в п'ятницю, 4 листопада, Укрпошта випускає нову марку — „Кримський міст на біс!“», — написав він, додавши, що насправді не має значення, хто підірвав міст — досить цього факту.

Більш детально про саму марку розповіли у Facebook «Укрпошти».

Її номінальна вартість — 18 грн.

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Крім основного сюжету, звертають увагу автори, марка містить кілька промовистих деталей:

недопалок у руках героїні як натяк на те, що окупанти чітко дотримуються вказівки «не курити де попало — курити там, де ще не попало»;

автомобіль окупантів, що летить у прірву і губить награбоване;

«Байрактар», який «ненароком» пролітає над мостом;

знищений ворожий танк.

Діятимуть обмеження: до 10 маркованих аркушів, 10 художніх конвертів та 10 листівок в одному онлайн-замовленні.

Конверт «Перший день» можна буде придбати лише у відділеннях, і не більше двох екземплярів одразу.

Нагадаємо, раніше в «Укрпошті» заспокоїли пенсіонерів заявою про те, що і за відключення світла виплату пенсій здійснюють вчасно.

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