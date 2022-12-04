Пенсія в «обмін» на російське громадянство: загарбники продовжують бешкетувати на оккупованих територіях

Протягом неділі, 284-ї доби повномасштабного вторгнення ворог в основному зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони, а на Авдіївському та Бахмутському напрямках продовжує вести наступ, активно задіюючи авіацію для підтримки наземних угруповань.

Як повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, протягом доби по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення було завдано два ракетних удари, а також більше 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогн. Зокрема, знову, ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міст Нікополь та Херсон.

Також зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

На окупованих територіях окупанти обмежують права і свободи цивільних громадян. Так, під виглядом проведення заходів боротьби з диверсійними розвідувальними групами, на річці Чайка було встановлено блокпост і запроваджено заборону на прохід для приватних човнів. А в тимчасово зайнятому Скадовському районі працівники пошти припинили доставку виплат пенсіонерам. Умовою отримання виплат загарбники оголосили написання заяв на отримання паспортів і громадянства рф.

Тим часом втрати ворога на Донецькому та Луганському напрямках стають все більш відчутними. За оперативними даними, лікувальні заклади міста Донецьк вже переповнені пораненими військовослужбовцями, тому планові операції цивільним пацієнтам перенесено на невизначений термін, нових поранених лікарні не приймають. А на Луганщині в Новопсковське територіальне медичне об’єднання за останні дні доставлено до 300 поранених російських окупантів.

Нагадаємо, напередодні в районі населеного пункту Підгородне Донецької області було збито ворожий літак, що довело цифру «утилізованих» в Україні російських «пташок» до 281.

Фото Генштабу ЗСУ

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