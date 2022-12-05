Овнам треба бути обережними з електрикою, а Дівам — навчитися йти на компроміс: гороскоп Ірини Богдан на 5 грудня

У понеділок, 5 грудня 2022 року, від більшості знаків зодіаку буде потрібна обережність, попереджає астролог Ірина Богдан.

Водночас усі зміни сьогодні призведуть до змін на краще, пише інформаційне видання .

Овен (21 березня — 19 квітня)

Овнам сьогодні потрібно бути особливо обережними на дорогах, а також у поводженні з електрикою. Друга половина дня буде цікавою та непростою. На вас чекають сюрпризи.

Телець (20 квітня — 21 травня)

Для Тельців цей день є вдалим для відпочинку з родиною. Слід лише все передбачити і нічого не забути.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Для Близнюків день складний, але перспективний. Хтось зізнається вам у своїх почуттях. Але не поспішайте відкривати душу.

Рак (22 червня — 22 липня)

Помірність Раків у всьому дозволить уникнути ризиків. Змініть гнів на милість і побачите, що все стало набагато простішим.

Лев (23 липня — 22 серпня)

У житті Львів складуться ситуації, які створять проблему і водночас виведуть із іншої проблеми. Сприймайте все як добрі зміни.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Дівам буде складно знайти компроміси, і все ж таки ви їх знайдете. Покупки в цей день сприятливі, але можете влізти в невеликий борг, який віддасте швидко. Прислухайтеся до порад спеціалістів.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Терезам все буде здаватися простим, але насправді не варто недооцінювати ситуації та обставини. Придивіться і зрозумієте, від кого вам краще триматися подалі.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Для Скорпіонів день прекрасний у всіх відношеннях. Ви будете в безпеці і все піде на лад.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільці підуть на компроміс і досягнуть його. Намагайтеся переконати в необхідній допомозі, а не хвалитися своїми можливостями.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козероги сьогодні зроблять велику справу, закінчать її і з чистою совістю, а потім можуть взятися до своїх особистих справ.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Для Водоліїв хороший день. Можливо, ви трохи не зрозумієте один одного, але в результаті людина порозуміється з вами.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Від Риб день вимагатиме переосмислення та іншої оцінки подій та людей. Вам слід бути обережнішим, тому що є ризик щось втратити.

Нагадаємо, вже 8 грудня настане Повний місяць, енергетика якого допоможе покращити фінансове становище щонайменше представникам двох знаків Зодіаку.

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