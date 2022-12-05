Овнам треба бути обережними з електрикою, а Дівам — навчитися йти на компроміс: гороскоп Ірини Богдан на 5 грудня
У понеділок, 5 грудня 2022 року, від більшості знаків зодіаку буде потрібна обережність, попереджає астролог Ірина Богдан.
Водночас усі зміни сьогодні призведуть до змін на краще, пише інформаційне видання .
Овен (21 березня — 19 квітня)
Овнам сьогодні потрібно бути особливо обережними на дорогах, а також у поводженні з електрикою. Друга половина дня буде цікавою та непростою. На вас чекають сюрпризи.
Телець (20 квітня — 21 травня)
Для Тельців цей день є вдалим для відпочинку з родиною. Слід лише все передбачити і нічого не забути.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Для Близнюків день складний, але перспективний. Хтось зізнається вам у своїх почуттях. Але не поспішайте відкривати душу.
Рак (22 червня — 22 липня)
Помірність Раків у всьому дозволить уникнути ризиків. Змініть гнів на милість і побачите, що все стало набагато простішим.
Лев (23 липня — 22 серпня)
У житті Львів складуться ситуації, які створять проблему і водночас виведуть із іншої проблеми. Сприймайте все як добрі зміни.
Діва (23 серпня — 22 вересня)
Дівам буде складно знайти компроміси, і все ж таки ви їх знайдете. Покупки в цей день сприятливі, але можете влізти в невеликий борг, який віддасте швидко. Прислухайтеся до порад спеціалістів.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Терезам все буде здаватися простим, але насправді не варто недооцінювати ситуації та обставини. Придивіться і зрозумієте, від кого вам краще триматися подалі.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Для Скорпіонів день прекрасний у всіх відношеннях. Ви будете в безпеці і все піде на лад.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Стрільці підуть на компроміс і досягнуть його. Намагайтеся переконати в необхідній допомозі, а не хвалитися своїми можливостями.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Козероги сьогодні зроблять велику справу, закінчать її і з чистою совістю, а потім можуть взятися до своїх особистих справ.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Для Водоліїв хороший день. Можливо, ви трохи не зрозумієте один одного, але в результаті людина порозуміється з вами.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Від Риб день вимагатиме переосмислення та іншої оцінки подій та людей. Вам слід бути обережнішим, тому що є ризик щось втратити.
Нагадаємо, вже 8 грудня настане Повний місяць, енергетика якого допоможе покращити фінансове становище щонайменше представникам двох знаків Зодіаку.34
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