Оренда на сто років Сибіру з родовищами нафти: експерт про те, як Україна може отримати репарації від росії

Великий Договір капітуляції росії має включати низку важливих статей з вимогами України, зокрема щодо репарацій.

Таку думку висловив публіцист та політичний експерт Юрій Радухін.

Радухін зазначив, що Договір має включати також важливі статті вимог України та міжнародної спільноти, які стосуються безпосередньо зобов'язань росії до проведення внутрішніх реформ, пов'язаних із забезпеченням кремлем гарантій безпеки для всього світу.

«Щоб гарантовано виключити на майбутнє потенційні можливості росії здійснювати агресію, шантажувати світ ядерними загрозами та залишатися імперією», — зазначив він.

Мова, на його думку, має йти про такі статті «мирної угоди»:

1. Денуклеаризація (заборона росії мати ядерну зброю).

2. Дефрагментація, або деімперіалізація (зміни до конституції росії, які забезпечать правові підстави для здійснення добровільного виходу національних республік зі складу рф).

3. Демілітаризація (обмеження кількості військових в армії, також номенклатури та обсягів конвенційного озброєння).

«Умови до мирної угоди президента Зеленського цілком обґрунтовані. Але я запропонував би трохи розширити кейс, де йдеться «про репарації», — пише Радухін.

На думку експерта, щоб уникнути правових колізій та бюрократичної тяганини, Україні та міжнародній спільноті слід подумати про інші паралельні джерела компенсації збитків, які завдала Україні росія внаслідок агресії.

Один з варіантів — треба розглянути взяття Україною в рф в оренду на 100 років певні території Сибіру, надра яких мають великі родовища вуглеводнів (нафти та газу).

Таким чином, Україна отримає потенційно стабільну можливість компенсувати свої збитки, а росія розрахуватися за своїми боргами легітимними правовими економічними засобами.

Експерт уточнює, що арешт майна росії за кордоном — це тривалий процес, пов'язаний з юридичними та правовими колізіями.

«Нехай цей процес йде собі своїм традиційним правовим черепашим темпом. А Україна не має часу й бажання чекати десятиліттями отримання боргів. Бункерний сатана та глибинне населення його пекла лише за дев'ять місяців уже вбили десятки тисяч українців та 70% нашої України. До 15 мільйонів українців. мігрували як біженці й були насильно депортовані рашистами до мордору», — пише Радухін.

Розробляти вуглеводневі поклади нафти та газу Україна, вважає експерт, може у партнерстві зі світовими лідерами нафтогазової галузі — з британсько-нідерландською компанією Shell чи ВР. Також є потужні транснаціональні нафтогазові гіганти США на кшталт Occidental Petroleum та ConocoPhillips.

На Заході політики неодноразово заявляли, що політично путін вже програв війну в Україні. Наразі кремль постійно посилає сигнали про необхідність переговорів, але реальна їхня мета відновити сили та розпочати нову агресію на Україну. Тому Захід не зацікавлений у переговорах з президентом путіним та має намір підтримувати Україну до перемоги.

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