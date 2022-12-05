Перше застосування нової ракети ЗСУ: знищено установку Бук за допомогою британської Brimstone

Сили оборони України знищили пуско-зарядну установку комплексу Бук-М3 з розрахунком за допомогою нової британської ракети Brimstone-2. Про це пише Guildhall із посиланням на власне джерело в українській розвідці.



Удару по комплексу Бук-М3 було завдано о 2 годині 50 хвилин 2 грудня поблизу населеного пункту Веселі Пологівського району на тимчасово окупованій території Херсонської області. В результаті було знищено пуско-зарядну установку і трьох військовослужбовців ЗС рф з розрахунку комплексу.

Як повідомило джерело, удар було завдано переданою нещодавно ЗСУ британською ракетою Brimstone-2, наведення якої здійснювалося із землі.

Brimstone — високотехнологічна самонавідна ракета класу «повітря-земля». Розроблено міжнародним консорціумом MBDA. Забезпечена активною радіолокаційною головкою самонаведення, що дозволяє з великою точністю вражати цілі, що рухаються. Крім того, є можливість лазерного наведення. На відміну від аналогічних систем, таких як AGM-65G Maverick, бойова частина влаштована за тандемним принципом, що забезпечує ефективнішу поразку сучасних типів броні.

Дальність польоту для ракет першого покоління становить 20 км. У ракетах другого покоління було вдосконалено планер і двигун, покращено головку самонаведення та оновлено програмне забезпечення, що дозволило збільшити дальність пуску Brimstone 2 до 60 км. Про передачу Brimstone 2 Збройним силам України стало відомо 22 листопада.





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