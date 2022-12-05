«Косив» під Тіматі: ЗСУ ліквідували батька трьох дітей, якого путін відправив на вірну смерть до «лнр»

Українські воїни продовжують «денацифікувати» російську армію. Цього разу у чорному пакеті додому повернувся російський «мобик» із Первоуральська Данило Нарбутовських.

Про його ліквідацію повідомив OSINT-експерт Іраклій Комахідзе.

За його словами, ліквідований «мобік» був на батьківщині «героєм свого часу», батьком трьох дітей і косив під русявого репера-путініста Тіматі.

Данило Нарбутовських

«У рідному місті його вважали справжнім героєм, бо у віці 18 років прославився — затримав педофіла-вбивцю трьох дітей», — зазначив експерт.

Нарбутовських мобілізували 28 вересня, але воювати він не хотів. Після ухвалення поправок про відстрочку для батьків трьох дітей дружина Катерина намагалася його повернути додому, але безуспішно.

З Первоуральська його відправили до навчальної частини до Єлані, а вже в середині жовтня — до «ЛНР». Очевидно, саме на луганській землі загарбник знайшов свою смерть.

Нагадаємо, станом на ранок 5 грудня свою смерть в Україні з моменту повномасштабного вторгнення до нашої країни знайшли вже 91 690 російських окупантів.

Фото із соцмережі

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