Закликала путіна «помститися за Кримський міст»: в Одесі викрили лже-«блогерку»

В Одесі, де остаточно вирішили долю скандального пам'ятника Катерині II, 32-річна пропагандистка поширювала у соціальних застосунках TikTok і Telegram публікації, у яких підтримувала і виправдовувала збройну агресію російської федерації проти України. Зокрема, за повідомленням правоохоронців, вона закликала кремлівського диктатора «помститися за Кримський міст».

При цьому у викладених в мережу роликах жінка запевняла, що готова заплатити будь-яку ціну за настання «російського миру».

Нині їй повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.

«За наявністю достатніх доказів, які правоохоронці зібрали в ході досудового розслідування, слідчі під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігурантці про підозру у колабораційній діяльності, що передбачено ч. 1 ст. 111−1 Кримінального кодексу України. Йдеться про публічні заклики громадянином України до підтримки рішень та дій держави-агресора», — повідомила начальниця сектору дізнання відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Марина Трофимова.

Нагадаємо, раніше і в Запоріжжі було затримано блогера, який працював на спецслужби росії та шарія.

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