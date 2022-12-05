Війна, розв'язана президентом рф володимиром путіним, є не наслідком розширення НАТО, а його причиною. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на Рейганівському форумі національної оборони в Сімі-Веллі, штат Каліфорнія.

«росію ніхто не провокував. рф нічого не загрожувало, на країну ніхто не нападав. Натомість один чоловік вирішив піти на війну. І війна путіна не є наслідком розширення НАТО. Це є причина розширення НАТО. Зараз, через тугу кремля за втраченою імперією, Європа стикається з найбільшою кризою безпеки з часів закінчення Другої світової війни», — сказав Ллойд Остін.

Міністр оборони США зазначив, що росія, яка є постійним членом Ради Безпеки ООН, «веде війну, щоб позбавити 43 мільйони людей демократії».

«Війна путіна дала всім на землі картину світу тиранії і хаосу, в якому ніхто не хотів би жити, — підкреслив він. — НАТО посилила свій східний фланг, а США збільшили чисельність своїх військ в Європі з 80 000 до понад 100 000 військовослужбовців. Ми не дамо себе втягнути у війну путіна. Але ми будемо стояти на боці України, яка бореться, щоб захистити свій народ і свій суверенітет Ми будемо підтримувати право України на самооборону стільки, скільки буде потрібно».

Нагадаємо, США хочуть розширити програму підготовки українських військових.

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