Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість суттєвого розширення підготовки українських військових на американській базі в Німеччині. Ідея полягає в тому, щоб навчати до 2 500 осіб на місяць. Про це повідомляє CNN. Якщо пропозиція буде прийнята, це означатиме значне збільшення не лише кількості українців, яких тренують США, але й типу підготовки, яку вони отримують.

Згідно з новою програмою, до навчання залучатимуться значно більші групи українських військовослужбовців, які відпрацьовуватимуть складніші тактичні методи ведення бойових дій, включаючи координацію піхотних та артилерійських маневрів. Бійці отримають набагато більш інтенсивне і всебічне навчання, ніж те, яке Україна отримувала в Польщі або Великобританії.

CNN нагадує, що з початку війни в Україні США навчили лише кілька тисяч українських солдатів, в основному невеликими групами, конкретним системам озброєння.

«Ми не будемо випереджати рішення, які ще не прийняті, але ми постійно шукаємо шляхи, як забезпечити українців необхідними навичками. Вони повинні досягти успіху на полі бою, поки Україна захищає свою територію від російської агресії», — цитує CNN анонімне джерело в адміністрації США.

Наскільки вирішальними будуть так звані «комбіновані навчання» на полі бою, залишається відкритим питанням, оскільки війна в основному ведеться як війна на виснаження між двома артилерійськими арміями, заявив Майк Кофман, експерт з питань російських і українських збройних сил з Центру військово-морського аналізу.

«Це гарна ідея, тому що Україні потрібна вся підготовка, яку вони можуть отримати, — сказав він. - Але основною змінною на полі бою зараз є наявність боєприпасів з обох сторін. Українці не будуть настільки ефективними у маневрах з використанням комбінованих озброєнь, якщо у них не буде достатньої кількості артилерійських боєприпасів».

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що найкращий спосіб забезпечити тривалий мир в Україні — надати їй озброєння. Водночас американські військові говорять про гостру необхідність передачі Україні літаків МіГ та F-16.

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