Тому що День ЗСУ: українців попередили про новий масований ракетний удар 6 грудня

Росія може завдати новий ракетний удар по території України 6 грудня в День Збройних сил України. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Можуть повторити сьогодні. По-перше, свято. По-друге, бачимо такі тенденції, що 10−11 жовтня, 17−18 жовтня завдавали ударів один день, на другий завдавали ударів дещо менше, але все-таки завдавали», — нагадав він.

Військовий закликав українців постійно пам’ятати про ракетну загрозу.

«Треба бути до цього готовим. Вся нація українська повинна жити в таких реаліях, без жодної паніки, з холодним розумом. А ЗСУ будуть робити те, що роблять найкраще — захищати громадян, свою державу», — підкреслив речник.

Як писали «ФАКТИ», у понеділок, 5 грудня, росіяни атакували Україну ракетами. Сили ППО збили понад 60 з понад 70 ракет, випущених окупантами по території України.

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