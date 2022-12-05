Масований удар по Україні: Сили ППО збили близько 90 відсотків ракет рашистів

У понеділок, 5 грудня, Сили ППО збили понад 60 з понад 70 ракет, випущених окупантами по території України. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

За попередньою інформацією, пуски 38 крилатих ракет Х-101/Х-555 здійснювалися з восьми літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря та Волгодонська Ростовської області.

Також противник завдав удар 22 крилатими ракетами типу «Калібр» з кораблів Чорноморського флоту.

Президент Володимир Зеленський подякував українським військовим за відмінну роботу. Він також сказав слова подяки енергетикам, які одразу після ракетної атаки розпочали відновлювальні роботи на пошкоджених об'єктах критичної інфраструктури.

«Хочу подякувати силам ППО, нашим енергетикам та нашому народу. ППО — більшість ракет збили, енергетики вже почали відновлювати світло, наш народ ніколи не здається», — сказав президент.

Нагадаємо, сьогодні російські загарбники атакували ракетами майже всю територію України. Зокрема у небі над Києвом збили 9 ракет. Одеса внаслідок атаки залишилася без води та світла. Також без електрики нині частина Молдови, там знайшли частини ворожої ракети.

росія не залишає спроб знищити об'єкти критичної інфраструктури України.

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