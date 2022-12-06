Слово — не горобець: влада Латвії позбавила телеканал «Дождь», що оскандалився, ліцензії на мовлення

Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) Латвії, яка раніше сказала «ні» російським біженцям, анулювала ліцензію на мовлення російського телеканалу «Дождь». Про це повідомив голова ради Іварс Аболіньш у своєму Twitter.

«У зв'язку з загрозою національній безпеці та громадському порядку NEPLP сьогодні вранці ухвалив рішення анулювати дозвіл на мовлення телеканалу „Дождь“», — заявив він.

Зазначається, що телеканал має припинити мовлення 8 грудня. Аболіньш наголосив, що латвійські закони «має дотримувати і поважати кожен».

2 грудня глава ради пригрозив «Дождю» відкликанням ліцензії після третього порушення. Того ж дня розпочався процес відкликання дозволу на перебування в країні співробітників ЗМІ, заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно телеканал «Дождь» опинився в центрі скандалу — телеведучий Олексій Коростельов у прямому ефірі, закликаючи глядачів писати про порушення при мобілізації, сказав, що телеканал зможе допомогти російським військовим з оснащенням на фронті.

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