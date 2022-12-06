Навоювався: одіозний бойовик Стрєлков-Гіркін повернувся до росії, так і не доїхавши до лінії фронту

Терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), чиє перебування на території України підтверджувало ГУР Міноборони, повернувся до москви.

Про це сам Стрєлков написав у соцмережах, заявивши, що його третя спроба потрапити на фронт не завершилася успіхом, «хоча була дуже близькою до того». Він підтвердив, що у середині жовтня був на окупованій частині Донецької області, де написав заяву про добровільну мобілізацію та навіть був зарахований до складу маршової роти.

Фото Гіркіна

Однак у Донецьку йому неофіційно повідомили про «невдоволення вищого начальства».

У листопаді Гіркін відбув у район населеного пункту Сватове, де «понад 10 діб намагався здійснювати обов'язки начальника штабу батальйону» щодо підготовки бойовиків до участі в бойових діях. Після цього повернувся до розташування своєї частини, де дізнався, що зовсім там не значиться. Більше того, всі його пересування тимчасово непідконтрольними територіями України з точки зору бюрократії окупантів були незаконними. Тож він здав зброю і 5 грудня повернувся до москви.

Він поскаржився, що якби з ним щось трапилося, то це було б представлено як «самодіяльність авантюриста Гіркіна» чи нещасний випадок під час проведення «волонтерської діяльності».

Нагадаємо, що після того, як Ігор Гіркін «намалювався» в ОРДО, за його затримання було призначено нагороду — 100 тисяч доларів.

Фото з мережі

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