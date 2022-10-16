Ціна підвищується: за полоненого гіркіна обіцяють уже 100 тисяч доларів

Схоже, українці починають отримувати задоволення не лише від донатів на суспільно корисні справи: після того, як було знайдено гроші на «Байрактари» і супутник, було вирішено зібрати грошенят і для захоплення терориста гіркіна.

Точніше, самі кошти вже начебто є, треба розшукати самого військового злочинця — тепер за допомогу в його затриманні обіцяють нагороду у 100 тисяч доларів.

Такі розцінки озвучили у Головному управлінні розвідки.

«Головне управління розвідки Міністерства оборони України гарантує виплату 100 тисяч доларів за передачу Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) в український полон», — йдеться у повідомленні.

Інформацію українські військові просять передавати за номером:

‎+380 93 117 5809 — зв'язок через Viber, WhatsApp, Telegram, Signal.

Ініціатива з'явилася у мережі після того, як дружина гіркіна опублікувала його фото у військовій формі: тоді відеоблогер та керівник одеського «Правого сектору» Сергій Стерненко пообіцяв 10 тисяч доларів тому, хто візьме терориста в полон. До ініціативи Стерненка вже приєдналися соліст гурту «Антитіла» Тарас Тополя, письменник, мандрівник та військовий Валерій Маркус, тенісист Сергій Стаховський та голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Гіркін із дружиною перед відправкою на фронт

Кожен пообіцяв додати від себе 10 тисяч доларів — лише 50 тисяч. Тепер же «призовий фонд» зріс удвічі.

«Якщо відкриємо збір, то Гіркін сам здасться», «Потрібно у рашапабликах інформацію поширити — за такі гроші свої ж доставлять», «Гіркіна треба буде 100 разів перепродати, щоб усі бажаючі змогли його за горло потримати», — жартують у соцмережах.

Як відомо, гіркін є одним із чотирьох підозрюваних у причетності до збиття літака рейсу МН17 у 2014 році. Сам екс-главар бойовиків свою причетність до авіакатастрофи заперечував. Літак «Малайзійських авіаліній» збили 17 липня 2014 року у розпал боїв на Донбасі. На борту було 298 людей. У цій справі гіркіна оголошено Нідерландами в міжнародний розшук.

Напередодні колишнього «міністра оборони ДНР» затримали у тимчасово окупованому Криму. При цьому радник голови ОП Олексій Арестович в ефірі «Фейгін Live» заявив, що за непідтвердженою інформацією, після затримання гіркіна відпустили воювати в Херсонську область.

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