39.54 / 40.26 40.79 / 41.84
Київ: -3
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Приховані американські модифікації: що не так із HIMARS для України

10:00 7 грудня 2022
HIMARS

США таємно модифікували передані Україні реактивні артилерійські установки HIMARS, щоб унеможливити їх використання для запуску ракет більшої дальності, про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на чиновників американської адміністрації.

Як повідомили джерела видання, зміни були внесені, щоб уникнути ризику «більш широкої війни з росією». В результаті модифікацій передані Києву пускові установки HIMARS не здатні здійснювати пуски ракет типу ATACMS з дальністю до 300 км.

Ці ракети давно просили українці, але Білий дім постійно відмовляв їм у цьому. Як заявив у листопаді президент Джо Байден, він зробив це тому, що не хотів, щоб українці могли завдати удару по російській території. Раніше в Пентагоні пояснювали, що переважна більшість цілей для українських військ знаходиться в межах дальності дії поставлених в Україну ракет GMLRS, тобто 70−80 км.

Тим не менш, за інформацією Reuters, Пентагон зараз розглядає можливість виробництва для України ракет GLSDB з дальністю стрільби 150 км. США також раніше постачали протирадіолокаційні ракети HARM та протикорабельні ракети Harpoon, але вони мають вужче застосування, ніж ті, що випускаються з HIMARS.

Речник Пентагону генерал Патрік Райдер відмовився коментувати викриття WSJ з міркувань «оперативної безпеки».

«Сполучені Штати залишаються відданими наданню Україні можливостей, необхідних їй для протистояння російській агресії», — сказав він.

Нагадаємо про те, що в Інституті вивчення війни розповіли про новаторську тактику ЗСУ, яка дозволила відвоювати Херсон: так HIMARS'и ще ніхто не викорисовував.

300

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Сказав, що хоче допомогти на лікування донечки»: у Вінниці затримали художника, який 10 років розбещував малолітніх дівчаток

«Сказав, що хоче допомогти на лікування донечки»: у Вінниці затримали художника, який 10 років розбещував малолітніх дівчаток

Розбитий БУК рашистів

Перше застосування нової ракети ЗСУ: знищено установку Бук за допомогою британської Brimstone

ЗСУ

У Генштабі прокоментували шокуючу цифру втрат ЗСУ у війні з росією

Вадим Грановський

«Навіть культура споживання кави в українців і росіян розбиває наративи про «один народ», — бариста Вадим Грановський

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту