Приховані американські модифікації: що не так із HIMARS для України

США таємно модифікували передані Україні реактивні артилерійські установки HIMARS, щоб унеможливити їх використання для запуску ракет більшої дальності, про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на чиновників американської адміністрації.

Як повідомили джерела видання, зміни були внесені, щоб уникнути ризику «більш широкої війни з росією». В результаті модифікацій передані Києву пускові установки HIMARS не здатні здійснювати пуски ракет типу ATACMS з дальністю до 300 км.

Ці ракети давно просили українці, але Білий дім постійно відмовляв їм у цьому. Як заявив у листопаді президент Джо Байден, він зробив це тому, що не хотів, щоб українці могли завдати удару по російській території. Раніше в Пентагоні пояснювали, що переважна більшість цілей для українських військ знаходиться в межах дальності дії поставлених в Україну ракет GMLRS, тобто 70−80 км.

Тим не менш, за інформацією Reuters, Пентагон зараз розглядає можливість виробництва для України ракет GLSDB з дальністю стрільби 150 км. США також раніше постачали протирадіолокаційні ракети HARM та протикорабельні ракети Harpoon, але вони мають вужче застосування, ніж ті, що випускаються з HIMARS.

Речник Пентагону генерал Патрік Райдер відмовився коментувати викриття WSJ з міркувань «оперативної безпеки».

«Сполучені Штати залишаються відданими наданню Україні можливостей, необхідних їй для протистояння російській агресії», — сказав він.

Нагадаємо про те, що в Інституті вивчення війни розповіли про новаторську тактику ЗСУ, яка дозволила відвоювати Херсон: так HIMARS'и ще ніхто не викорисовував.



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