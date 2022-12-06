Оля Полякова в ефірі «Танців з зірками» вшанувала пам’ять загиблих в Україні грузинів

6 грудня відбувся шостий ефір грузинських «Танців з зірками», в якому Оля Полякова бере участь разом з танцівником свого балету Максом Єжовим. Цього разу суддів проекту співачка вразила палким пасадоблем. На паркеті до Олі та Макса приєднався відомий грузинський баскетболіст та фіналіст минулих «Танців» Гіга Кветенадзе. Танцювали під «Ой, у лузі червона калина», яка стала суперхітом далеко за межами України.

За патріотичний номер артистка отримала 23 бали, що є одним з найкращих результатів ефіру. Пара пройшла до наступного етапу шоу й продовжить боротьбу за перемогу.

Перед оголошенням оцінок суддів співачка звернулася до ведучих з проханням вшанувати пам’ять полеглих грузинів з інтернаціонального легіону, які загинули днями в боях під Бахмутом. Слова Полякової стали найзворушливішим моментом ефіру.

«Можна перед тим, як ми слухатимемо ваші оцінки, я хочу сказати про те, що ця пісня сьогодні є гімном нашої країни. Нашим другим гімном цієї війни. І разом із нами, з українцями, зараз воюють у грузинському легіоні грузинські воїни. Вчора під Бахмутом загинуло п’ять грузинів за Україну. Я хочу зараз вшанувати пам'ять цих людей, грузинів, українців у цій страшній війні», — ледве стримуючи сльози сказала артистка.

Нагадаємо, минулого ефіру Оля та Макс виконали національний грузинський танок.

30

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram