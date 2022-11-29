Неочікуване перевтілення: Оля Полякова стала брюнеткою

Українська співачка Оля Полякова, яка минулого ефіру ледь не вилетіла з грузинських «Танців із зірками», цього разу повністю реабілітувалася та отримала високі оцінки від членів журі.

З партнером Максом Єжовим артистка виконала на паркеті чуттєвий грузинський танець «Картулi». Образи підібрали відповідні — національні костюми Грузії. Заради нового номеру Полякова стала брюнеткою.

Перед виступом Оля розповіла, що мала більше часу на репетиції, ніж минулого тижня, коли вона ледве встигла прилетіти на ефір. Готувати танець парі допомагав відомий національний балет Грузії «Сухішвілі».

Співачка зізналася, що намагалася якнайкраще впоратися із виступом, аби таким чином висловити подяку грузинському народові за підтримку України.

За виконання традиційного танцю Оля та Макс отримали найвищу оцінку — 24 бали. Пара отримала безліч компліментів від журі, а також від Ніно Сухішвілі, яка є онучкою засновника ансамблю.

Раніше Оля Полякова в образі Роксолани вразила чуттєвим танго.

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