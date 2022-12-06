«Мене розриває такий біль»: дружина шоумена Остапчука зробила гучну заяву

Нотаріус Христина Горняк, яка не підтвердила й разом із тим не спростувала розлучення із телеведучим, на своїй сторінці в Інстаграмі поділилась емоціями повернення до України після тривалого перебування в Австрії. Блогерка опублікувала у сторіс відео, як вона прямує до аеропорту, а після чого скриншот з телефону, де йшлось про те, що у її рідному Києві в той момент оголошена повітряна тривога.

«Я так і думала. Але я їду все рівно. Тримайся, моя рідна» — прокоментувала своє фото Христина.

Після того як Горняк перетнула кордон з Україною, вона дала волю сльозам.

«Заїхала в Україну і знову почалась тривога. Я почала плакати… от чесне слово… Мене розриває така біль, за все, що коїться з нами. За нашу рідну землю, за наше життя. Так, я трішки відчула страху, за себе, за близьких, але більше — це біль… Наше життя дуже змінилось, і ми в ньому змінились теж», — констатувала нотаріус.

Нагадаємо, що вже кілька місяців ЗМІ обговорюють розрив подружжя Остапчуків, адже вони не публікують спільні фотографії, не відвідують заходи і відписались один від одного в соцмережі. Ба більше, на останніх світлинах видно, що Володимир перестав навіть носити обручку. Восени Христина переїхала у Відень, де зняла квартиру та проводить час із друзями. Ймовірно, що у столицю вона приїжджала у справах, а після того знову повернеться у Австрію, де, як вона ділилась з фоловерами в Інстаграмі, планує зустрічати Різдво.

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