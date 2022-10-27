«Недовго музика грала»: ЗМІ повідомляють про розлучення Остапчука та Горняк

Схоже, що начебто ідеальний шлюб шоумена Володимира Остапчука та нотаріуса Христини Горняк не витримав випробувань війною й пара через два роки після узаконення відносин таки розійшлася. Чутки, що у подружжя не все гаразд, ходили вже давно.

Про це зокрема повідомляє Телеграм-канал «Культурная прачечная»: «Володимир та Христина розлучилися. Як розповіли нам джерела в оточенні пари, документи про розірвання шлюбу вони отримали декілька тижнів тому. Власне, розрив не є сюрпризом для підписників пари, адже нові серії інста-серіалу давно не виходять. Тепер у Христини з'явився привід купити світшот від Кацуріної karma is a bitch, а у Вови — тема для нового стендапу».

Відомо, що Володимир та Христина познайомились на весіллі, де він був ведучим, а вона — гостею. Шоумен був тоді одружений, вони з дружиною виховували двох дітей, але це не завадило йому їздити у романтичні подорожі з новою коханою.

Пізніше стало відомо, що Остапчук розлучився з дружиною, яка потім забороняла шоумену бачитися з дітьми. Весілля із Христиною Горняк Остапчук зіграв у 2020 році й донедавна пара ще й будувала свій дім.

Поки що експодружжя не коментує розлучення, але в їхніх профілях вже давно нема спільних фото і вони навіть не вітали один одного з днем народження у жовтні.

Нагадаємо, що наприкінці літа Остапчук летав до Канади, де у нього був запланований благодійний захід на підтримку України. Там він побачився з колишньою дружиною Оленою та їхніми дітьми — 9-річною Емілією та 4-річним Еваном.

Фото із соцмереж

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