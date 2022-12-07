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Хто може вийти на пенсію у 50 років та отримувати підвищені виплати

18:10 7 грудня 2022
пенсіонерка

Українці можуть оформлювати пенсію, маючи необхідну кількість страхового стажу, у 60 років. Але деякі люди мають право на зниження пенсійного віку, нагадує «Соціальна інформаційна платформа».

До редакції звернулася жінка з інвалідністю з питанням, чи має право вона, виховуючи п'ятьох дітей, вийти на пенсію раніше 60 років.

Відповідно до закону, право на призначення пенсії зі зниженням пенсійного віку після досягнення 50-річного віку мають матері п'ятьох дітей, якщо вони виховали їх до шести років та мають не менше 15 років страхового стажу.

Матері п'ятьох дітей також мають право на призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною. Ця пенсія призначається у сумі 35% прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Доплата виплачується разом з основною пенсією.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як зміняться пенсійні виплати наступного року.

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