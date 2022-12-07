Замість тренувань поїхав вбивати українців: ЗСУ ліквідували спортсмена-рашиста

Стало відомо ще про одного жителя Ярославської області, ліквідованого під час війни в Україні. Як повідомляють ЗМІ окупанта, це ярославець, тренер з боксу Михайло Колдоркін.

Відомо, що він тривалий час працював у спортивному клубі «Білий Ведмідь» тренером з боксу та кікбоксингу. Рашист загинув під час боїв у складі загону СОБР — це один з федеральних і регіональних спеціальних підрозділів Федеральної служби військ національної гвардії рф, що штатно входили до складу Регіональних управлінь по боротьбі з організованою злочинністю МВС росії. Де саме ліквідували наші бійці ворога — не повідомляється.

Спортклуб, де працював окупант, присвятив йому лише два речення в некролозі, закликавши «пом'янути добрим словом». Виглядає досить цинічно, адже до України «чмобік» вирушив вбивати людей та нищити їхні домівки.

Нагадаємо, що росіяни сподіваються лише на диво — рашисти відправляють на Донбас шаманів із Бурятії.

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