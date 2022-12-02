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Україна

Допоможе лише диво: рашисти відправляють на Донбас шаманів із Бурятії

14:17 2 грудня 2022
Шамани

Крім кадрових військових, частково мобілізованих громадян та найманців із приватних військових компаній росія відправляє на війну в Україну й… шаманів.

Як пише видання «Сибір.Реалії», спочатку шаманів вирішили відправити до Старобешівського району Донецької області, щоб вони там проводили свої обряди, але все ж таки зупинилися на Ростовській області росії. Мовляв, українські військові, які отримали інформацію про шаманів, могли завдати удару. «Навіть вибух Кримського мосту був би ніщо порівняно з цим. Інформація по всьому світу поширилася б», — заявив один з організаторів.

До кордону з Україною рашисти відправили юрти, створені за старовинними зразками. Такі раніше використовували у військових походах

Організатори цієї «гуманітарної місії» стверджують, що в юртах «можна проводити шаманські обряди» і що «тільки шамани можуть, наприклад, душу повертати» або відновити солдата, який отримав поранення. І запевняють, що їхня «експедиція» організована на громадських засадах.

Видання зазначає, що Бурятія — лідер серед регіонів східної частини росії за кількістю загиблих на війні в Україні. За даними ЗМІ, за час вторгнення в Україну загинуло щонайменше 340 жителів республіки.

Нагадаємо, що кількість ліквідованих в Україні рашистів за час широкомасштабного вторгнення перевищила 90 тисяч військовослужбовців.

Раніше аналітик з питань оборони та безпеки професор Майкл Кларк заявляв, що російські «чмобікі» не були забезпечені необхідним зимовим обмундируванням, необхідним для переживання суворих погодних умов. А сибірський антициклон загрожує зниженням температури до «небезпечного життю» мінімуму.

Фото з Вікіпедії

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