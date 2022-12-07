росія шукає можливості закінчити війну: секретар комітету Ради розкрив деталі

росія тягне час і шукає можливість закінчити розв'язану проти України війну, хоча офіційно цього не визнає. Такою думкою поділився кіборг, військовий ЗСУ та секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко.

За його словами, за дев'ять місяців боїв росіяни не досягли жодної зі своїх цілей, повідомляє 24 канал .

«Хотіли захопити Україну за тиждень. Ми пам'ятаємо, як путін пафосно пропонував військовим домовитися та скласти зброю. лавров говорив, що ми можемо війну хоч завтра закінчити, якщо Україна капітулює. Україна не закінчила, не капітулювала. А тепер росіяни шукають можливості, як усі всі закінчити», — зазначив він.

На думку Костенка, зосередивши свої зусилля на захопленні Донецької та Луганської областей, росіяни намагаються придумати бодай якесь рішення та потягнути час, щоб не зазнати жорсткої поразки.

«Вони шукають можливості, щоб так звані «цілі» війни були хоч якось досягнуті. Найкраще для них — це Луганська та Донецька області. Це «цілі», які можна згодувати російському суспільству. На тлі цього вони намагатимуться вийти з війни «, — наголосив військовий.

Нагадаємо, наразі ворог продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямах, проте ЗСУ тримають фронт.

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