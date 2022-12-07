«Так, я курю марихуану, але лише вдома»: 90-річний Боб Арум втер носа скандальному промоутеру Джошуа

Легендарний американський промоутер 90-річний Боб Арум відповів на образи промоутера Ентоні Джошуа, 43-річного Едді Хірна, який назвав раптом несподівану причину небажання Ф'юрі битися з Усиком.

Раніше скандальний британець порадив шанувальникам боксу ігнорувати все, що говорить Арум, адже у нього «не все добре з головою, тому що він постійно обдовбаний марихуаною, кана-їжею чи психотропами». Довгожитель Арум, який організував понад 400 (!) боїв за титул чемпіона світу і відав справами таких зірок боксу, як Мухаммед Алі, Джо Фрйзер, Оскар де ла Хойя, Флойд Мейвезер, Менні Пакьяо та інших, не приховує, що час від часу вживає марихуану, але наголосив, що не режимить лише у вільний від роботи час.

«Я люблю поїсти чогось із каннабіноїдами і не виправдовуюся за вживання марихуани, — не став приховувати Боб Арум у коментарі Boxing Social. — Але я не вживаю, коли працюю чи даю інтерв'ю. Я палю марихуану вдома. Увечері. У своєму особистому приватному світі. Отже, все це чергова нісенітниця від Едді Хірна.

Повірте мені, у США його вважають посміховиськом. Запитайте будь-якого промоутера, і він вам скаже, що Хірн — нісенітниця. DAZN дав йому мільярд доларів, щоб підім'яти під себе американський ринок, і що він зробив? Спустив усі гроші в унітаз.

Одна із проблем Едді в тому, що він постійно лізе не в свої справи. Як тільки перед його носом опиняється мікрофон, він уже не може себе контролювати і починає говорити про все поспіль без розбору".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Едді Хірн поставив тавро на бої Усик — Ф'юрі.

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