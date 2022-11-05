Британський промоутер Едді Хірн, який звинуватив Тайсона Ф'юрі в боязні програти Олександру Усику, поділився не найоптимістичнішими очікуваннями від бою за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між нашим співвітчизником та Циганським королем, які явно не сподобаються.

«Тайсон Ф'юрі знає бокс, він знає, наскільки це складна битва, — зазначив функціонер в ефірі програми SecondsOut. — Хоча він і говорить про Усик, що той середньовагик, але він уникав його кілька разів. Я думаю, він поб'ється з Олександром, якщо будуть правильні гроші. І так, я очікую побачити цей бій навесні наступного року.

Хто стане абсолютним чемпіоном? Я був проти Тайсона Ф'юрі дуже багато разів і він довів, що я був неправий. Мені здається, що Усика дуже важко побити. Нещодавно я казав, що це не буде приємним поєдинком. Усі почали нападати на мене, казати, що я хейтер. Ви повинні зрозуміти, що я мав на увазі. Це приваблива битва. Я вважаю, що вона приверне увагу, але я впевнений, що це справді не буде захоплюючим поєдинком.

Обидва талановиті, дуже незручні та вмілі. Я, мабуть, скажу, що Ф'юрі фаворит у цьому бою через його розміри. Якщо він обере правильну тактику… Але йому доведеться зробити цю битву, як я сказав, непривабливою, тоді він зможе стати переможцем".

Нагадаємо, що до потенційної зустрічі в рингу з Усиком британець проведе 3 грудня в Лондоні бій зі своїм співвітчизником Дереком Чисорою. Українець же, незважаючи на виклик, кинутий американцем Деонтеєм Уайлдером після перемоги над Робертом Хеленіусом, боксувати ні з ким, окрім Циганського короля, не планує.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик назвав суперника, з яким не хотів би зустрітися в рингу.

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