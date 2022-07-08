Промоутер назвав несподівану причину небажання Ф'юрі битися з Усиком

Чемпіон WBC у суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі, який уклав парі з ютубером-боксером на шалену суму, не вийде в ринг із володарем титулів WBA Super, IBF, WBO та IBO українцем Олександром Усиком, оскільки банально… боїться програти нашому співвітчизнику.

Таку думку висловив британський промоутер Едді Хірн, який веде справи Ентоні Джошуа.

«Ф'юрі мав шанс провести бій з Усиком перед Ділліаном Уайтом, але він не захотів битися за абсолюта. Тайсон хотів провести проміжний поєдинок, а потім вийти на Усика — угода не склалася. Не думаю, що Тайсон взагалі захоче битися з Усиком, думаю, що йому не подобається його стиль.

Не думаю, що його не мотивує битва з Усиком. Я вважаю, що він упевнений у своїй перемозі над Джошуа, він знає, що там будуть шалені гроші, тому він прийме цей поєдинок. Однак він має право робити те, що хоче.

Усик турбує Ф'юрі. Тайсон не впевнений у цьому бою, адже якби він не хвилювався, то уклав би контракт на поєдинок із українцем за звання абсолютного чемпіона ще раніше. Але він не погодився на цей випадок. Це просто факти. Якби він вірив, що поб'є Усика, якщо він справді вважає його маленьким середньоваговиком, або як він там каже, то прийняв би бій раніше", — поділився своєю думкою функціонер в інтерв'ю сайту Boxing News 24.

Нагадаємо, що бій-реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа пройде 20 серпня в Саудівській Аравії. І за ним, напевно, дуже уважно слідкуватиме Тайсон Ф'юрі…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ф'юрі дав прогноз на бій-реванш між Усиком та Джошуа.

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