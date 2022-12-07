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Події

Наніс 24 удари ножем: у Черкасах чоловік жорстоко вбив товариша

12:36 7 грудня 2022
ніж

У Черкасах чоловік вбив свого товариша через сварку.

Як повідомили в обласній прокуратурі, 52-річний житель Черкас вбив свого товариша в ході сварки, що раптово виникла між ними.
Трагедія сталася влітку цього року в одному з районів міста. Чоловіки розпивали алкогольні напої й між ними виникла сварка, в ході якої зловмисник узяв у руки ніж та завдав їм свому товаришу 24 удари у різні частини тіла. Від отриманих травм 49-річний потерпілий помер.

Підозрюваного було затримано на місці події.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Нагадаємо, схожа трагедія сталася під Житомиром — чоловік позбавив життя товариша, а потім сам про це повідомив поліцію.

У Києві чоловік вбив дружину та намагався видати все за самогубство.

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