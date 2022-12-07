Наніс 24 удари ножем: у Черкасах чоловік жорстоко вбив товариша
У Черкасах чоловік вбив свого товариша через сварку.
Як повідомили в обласній прокуратурі, 52-річний житель Черкас вбив свого товариша в ході сварки, що раптово виникла між ними.
Трагедія сталася влітку цього року в одному з районів міста. Чоловіки розпивали алкогольні напої й між ними виникла сварка, в ході якої зловмисник узяв у руки ніж та завдав їм свому товаришу 24 удари у різні частини тіла. Від отриманих травм 49-річний потерпілий помер.
Підозрюваного було затримано на місці події.
Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
Нагадаємо, схожа трагедія сталася під Житомиром — чоловік позбавив життя товариша, а потім сам про це повідомив поліцію.
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