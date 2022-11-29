Вбив, ліг спати, а вранці сам викликав поліцію: під Житомиром чоловік позбавив життя товариша

На Житомирщині стався раптовий конфлікт між двома односельцями, який спричинив трагедію. Чоловік вбив свого сусіда. Підозрюваного правоохоронці затримали.

Про це повідомили в обласному главку поліції.

За інформацією поліцейських, мешканець одного з сіл Народицької громади зателефонував до поліції та повідомив, що вбив людину.

Медики, які приїхали на місце НП, констатували смерть 46-річного господаря, а фахівці-експерти зафіксували на його тілі численні ножові поранення.

У будинку в нетверезому стані був і 53-річний заявник, односелець загиблого.

Попередньо поліцейські з'ясували, що господар та його гість випивали разом. Згодом між чоловіками виникла суперечка, яка переросла у бійку. Останнім аргументом у старшого за віком односельця став ніж. Потім гість на якийсь час заснув. Коли прокинувся та зрозумів, що накоїв, сам набрав номер поліції.

Чоловіка правоохоронці затримали. Йому загрожує від 7 до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, у Києві чоловік вбив дружину та намагався видати все за самогубство.

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