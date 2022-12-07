Непереможний український боксер підписав контракт на чемпіонський бій на знаменитому «Уемблі»: відомі суперник і дата

Чемпіон світу за версією WBA у найлегшій вазі, непереможний українець Артем Далакян (21 перемога, 15 з них — нокаутом), який торік жорстко нокаутував панамця Луїса Консепсьона, підписав контракт на бій на знаменитій лондонській арені «Уемблі».

28 січня 2023 року 35-річний боксер з Дніпра в андеркарді поєдинку між росіянином з канадським паспортом Артуром Бетербієвим і британцем Ентоні Ярдом битиметься з претендентом на титул, бронзовим призером чемпіонату світу серед аматорів 30-річним Давидом Хіменесом (12 перемог, 9 з них — нокаутом) з Коста-Рики, повідомляє Tribuna.com з посиланням на президента Union Boxing Promotion Юрія Рубана.

Зазначимо, що опонент українця у 2022 році провів три переможні поєдинки, по черзі здолавши нікарагуанців Дарвіна Мартінеса (технічним нокаутом) та Даніеля Мендосу (технічним нокаутом), а також американця Рікардо Сандовала (рішенням суддів).

Давид Хіменес

Додамо, що уродженець Баку Далакян проведе шостий захист чемпіонського титулу, завойованого у лютому 2018-го завдяки перемозі над американцем Браяном Вілорією.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний боксер Монтана Лав зазнав найдурнішої поразки в кар'єрі.

Фото Instagram

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