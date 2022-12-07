«Ні безпілотників, ні ракет»: проблеми рф з іранською технікою

6 грудня з'явилися новини про російські проблеми з іранською військовою технікою. Спочатку радник президента України Михайло Подоляк заявив, що «Іран поки що не постачав балістичні ракети до росії і, швидше за все, не буде цього робити», а потім американський телеканал ABC повідомив, що рф вже використала всі безпілотники, які імпортувала з Ірану.

«Іран знаходиться під інтенсивним дипломатичним тиском, а протести також посилили тиск на владу. Вона починає втрачати контроль над іранським суспільством, наростають внутрішні проблеми. Тому у них просто немає часу займатися росією. Це не є їхнім пріоритетом», — сказав Михайло Подоляк в інтерв'ю британському виданню The Guardian.

За словами радника українського президента, між Москвою і Тегераном все ще тривають переговори про постачання балістичних ракет, а для посилення своїх позицій росія запропонувала направити до Ірану фахівців з боротьби з масовими заворушеннями. Це мало б допомогти придушити антиурядові протести, що тривають по всій країні.

«Тобто, переговори тривають, але на сьогоднішній день жодної ракети росії не передано», — підкреслив Подоляк.

Чутки про те, що росія має намір закупити у Ірану ракети для поповнення свого запасу ракет, якими вона може атакувати Україну, з'явилися місяць тому після візиту до Тегерану секретаря Радбезу рф Миколи Патрушева. Пан Подоляк також повідомив, що українська протиповітряна оборона все краще справляється з російськими повітряними ударами.

Американський телеканал ABC з посиланням на західних чиновників повідомив, що росія вже використала всі безпілотники, які раніше імпортувала з Ірану.

За інформацією анонімних джерел видання росія припинила використання імпортованих з Ірану безпілотників «Шахед-136» та «Мохаджер-6» для бомбардувань України в останні дні, оскільки вичерпала їхній запас. Разом з тим, очікується, що Москва чекатиме на поповнення цих ресурсів.

Нагадаємо, раніше у повідомленнях Washington Post, зокрема, з посиланням на джерела у розвідувальному співтоваристві США, йшлося про те, що Іран на початку листопада домовився про виробництво своїх безпілотників на території росії.

369

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram