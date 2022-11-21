Іран допоможе росії виготовляти дрони для війни в Україні: про що дізналась західна розвідка

Москва досягла угоди з Тегераном про початок виробництва сотень безпілотних озброєних літаків на російській землі. Про це свідчать розвідувальні дані, які отримали США та їх партнери, повідомляє видання The Washington Post.

«Російські та іранські офіційні особи завершили угоду під час зустрічі в Ірані на початку листопада, і обидві країни швидко рухаються до передачі проектів і ключових компонентів, що може дозволити почати виробництво протягом декількох місяців, повідомили виданню три чиновники, знайомі з цим питанням. Зазначається також, що придбавши власну складальну лінію, росія може різко збільшити свої запаси відносно недорогих, але дуже руйнівних систем озброєнь, які протягом останніх тижнів змінили характер війни в Україні.

За даними розвідки, з серпня росія розгорнула проти України понад 400 ударних безпілотників іранського виробництва, причому багато з них використовуються для нанесення ударів по об'єктах цивільної інфраструктури, таких як електростанції. Після того, як російські війська були змушені залишити українську територію, захоплену на початку війни, москва перейшла до стратегії безперервних повітряних атак на українські міста, використовуючи комбінацію крилатих ракет і дронів-камікадзе.

Як повіодомляє видання, деталі ірансько-російської угоди були остаточно узгоджені на зустрічі на початку листопада, в якій брала участь команда російських переговорників з оборонної промисловості.

Окрема делегація на чолі з секретарем Ради безпеки росії миколою патрушевим відвідала Тегеран 9 листопада, щоб обговорити, серед іншого, економічні санкції та інше «втручання Заходу» у справи своїх урядів, за повідомленнями державних російських та іранських ЗМІ.

Російські заводи раніше проводили незначні переробки придбаних в Ірану безпілотників, змінюючи, наприклад, номенклатуру і колірну гамму, щоб вони більше нагадували російські боєприпаси. Але до цього часу не було власного виробництва БПЛА іранської розробки на російській землі.

Ключове питання, на думку експертів з озброєнь, полягає в тому, чи зможе росія придбати або виготовити ті види електроніки і оптичних систем, які дозволяють іранським безпілотникам наносити точні удари на великих відстанях. Економічні санкції, запроваджені проти Ірану і росії, серйозно обмежили продаж обом країнам чутливих технологій, в тому числі електронних систем наведення.

Раніше військовий експерт Олександр Коваленко повідомив «ФАКТАМ» про те, скільки дронів-камікадзе залишилось у рф та які країни ще можуть постачати їй зброю.

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