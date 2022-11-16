Санкції не завадили Ірану виготовляти ракети, яких навіть у росії немає, — експосол у США та рф

«Як бачимо, санкції не завадили Ірану виготовляти ракети, яких навіть у росії немає, проти якої донедавна таких обмежень не запроваджувалось. Однак це все діє», — переконує експосол у США та рф Володимир Єльченко в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ».

На думку дипломата, є й певні військові можливості в боротьбі з поставками іранських ракет та БПЛА. Вже є інформація, що кілька тижнів тому Ізраїль знищив склад, де збиралися дрони. Щоправда, це сталось не в Ірані, а біля Дамаску в Сирії. Тим не менш зруйнували іранський завод. Плюс посилення санкцій.

«Не знаю, що там росія обіцяла Ірану в обмін на такі постачання, але думаю, що й надалі „закручуватимуть гайки“ проти Ірану — це факт, як і проти росії», — зауважує Володимир Єльченко.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, яка країна контрабандою, в обхід санкцій, поставляє рф складові для виготовлення ракет.

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