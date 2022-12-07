Туреччина може постачати електрику Україні: що відомо

За дефіциту потужності в енергосистемі України Туреччина може постачати електрику Києву за допомогою плавучих станцій у Румунії та Молдові.



Про це заявила генеральна директорка турецької компанії Karpowership Зейнеп Харезі в інтерв'ю Anadolu.



За її словами, компанія може постачати обсяг електроенергії, якої вистачить для забезпечення близько мільйона домогосподарств. Переговори з цього питання вже розпочалися.



«Зараз ми ведемо переговори з Україною, включаючи Організацію Об'єднаних Націй (ООН) та деякі інші організації з надання допомоги з забезпечення близько 300 або 400 мегаватів електроенергії силовими кораблями, намагаючись знайти найкраще рішення щодо того, як і де розгорнути станції», — сказала Харезі.

Йдеться про постачання 300−400 МВт електроенергії.



Вона пояснила, що з огляду на безпеку плавучі станції краще розмістити у портах Молдови та Румунії, з яких електроенергія передаватиметься лініями електропередачі в Україну. Гендиректорка компанії підкреслила, що йдеться про 3−4 станції.



Також вона нагадала, що наприкінці листопада Україна протестувала імпорт електроенергії з Румунії.



На думку директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, отримання електрики з кораблів — як і його імпорт з Європи — це малореалістичний сценарій. Все спирається у високу ціну, пише «Обозреватель».



Він зазначив, що вартість кіловата у такому разі буде від 20 до 40 грн. Наразі в Україні побутові споживачі платять 1,68 грн. А в умовах війни, коли багато людей залишилися без роботи, платити за європейськими цінами за електрику вони не зможуть.

Нагадаємо, в Україні дефіцит потужності в енергосистемі залишається високим. Електрику вимикають в аварійному порядку. До стабілізаційних графіків відключень можна буде повернутися через два-три дні за умови, що не буде нових ракетних ударів з боку росії.

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