Зеленський та «дух України» названі «Людиною року» за версією журналу Time

Американський журнал Time за підсумками 2022 назвав персоною року президента Володимира Зеленського і «дух України».

Про це йдеться у Twitter впливового видання.

«Успіх Зеленського як лідера військового часу ґрунтується на тому, що мужність заразна. Це поширилося серед політичного керівництва України в перші дні вторгнення, коли всі зрозуміли, що президент залишається на місці. Його професійні інстинкти, отримані від діяльності як актора на сцені, означали, що він умів читати натовп і реагувати на його настрої та очікування. Тепер його аудиторією став увесь світ. Він вирішив не підвести їх», — пише Time.

Що стосується «духу України», то «замість того, щоб рятувати своє життя, багато українців хапали будь-яку зброю, яку могли знайти, і кинулися захищати свої міста від загарбників».

Нагадаємо, що раніше Зеленський отримав також подібне звання від Finacial Times, а 7 грудня йому також було вручено американську премію Мадлен Олбрайт.

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