День нашої подяки назавжди: Зеленський у Маріїнському палаці привітав українських героїв із Днем збройних сил

Після відвідин 6 грудня військових на Донбасі та Харківщині президент Володимир Зеленський увечері записав традиційне звернення до Маріїнського палацу, у присутності українських військовослужбовців.

За його словами, під час запису відео в Маріїнському палаці були українські генерали, офіцери, сержанти та солдати — «наші герої, рідні наших воїнів, командири та представники бойових бригад і підрозділів, які щойно прибули з фронту і знову повертаються на передову».

«Сьогодні — день нашої вдячності. Саме такий сенс у 6 грудня — і це назавжди. Тепер тільки так наші люди відзначатимуть День Збройних Сил України — словами вдячності, відчуттям вдячності, сльозами вдячності. Я впевнений, мільйони разів сьогодні в Україні прозвучало чи просто подумалося саме так — «дякую», — заявив глава Української держави.

При цьому Володимир Зеленський подякував воїнам та їхнім батькам, лікарям та медичним сестричкам, а також кожному, хто зміцнює оборону та забезпечує українських воїнів усім необхідним.

На його думку, коли у державі День Збройних Сил за своїм змістом перетворюється на свято вдячності, таку державу неможливо зламати і перемогти.

«І я хочу сказати всім саме те, що, впевнений, у серці у кожного українця: я дякую вам! Я вдячний абсолютно всім солдатам, усім морякам, усім сержантам, старшинам, усім офіцерам, усім героям, генералам і обов'язково — всім татам і всіх мамам вашим, наші дорогі, шановні українські воїни», — сказав президент Зеленський.

Також він побажав усім українцям перемоги, на яку всі вони заслуговують.

«Весь наш народ заслуговує. Всі наші батьки, наші діти заслуговують. Наша держава та історія заслуговують. Нарешті здобути перемогу», — резюмував президент України.

Нагадаємо, «ФАКТИ» розповіли історію 80-річного полковника ЗСУ, який воює простим солдатом.

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