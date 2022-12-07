Здійснив найбільшу помилку у своєму житті: Зеленський – про те, чому кремлівський фюрер наполегливо продовжує війну

Президент рф владимир путін робить все, щоб росія продовжила воювати, аби не зізнаватися собі та іншим, що ним було допущено історичну помилку.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на церемонії нагородження Madeleine K. Albright Democracy Awards.

«23 лютого цього року — за день до ескалації російської війни — пані Мадлен Олбрайт опублікувала колонку про те, що російський керівник робить історичну помилку. Це були пророчі слова. Він справді зробив помилку. Найбільшу у своєму житті та в житті сучасних поколінь росіян. Але, друзі, всі ми знаємо, що ідея-фікс будь-якої диктатури — ігнорувати помилки і вдавати, що жодних помилок не було, тим більше коли йдеться про помилку першої особи диктатури. Саме так зараз поводиться росія. Очевидно, що диктатор програв. Однак він робить все, щоб росія продовжила воювати, аби не зізнаватися собі та іншим, що було допущено історичну помилку. Якщо росія почувається загнаною в кут, вона має звинувачувати лише себе» , — упевнений президент України.

Він підкреслив, що Україна та вільний світ точно не повинні змінювати свої цілі та обмінювати на якісь компроміси свої цінності, якщо диктатура боїться визнати помилку та спокушає перепочинком у боях.

«Маємо повністю захистити свободу та гарантувати безпеку нашої демократії. Той, хто розпочав неспровоковану та злочинну війну, має програти та понести відповідальність. Україна та світ мають отримати гарантії миру, стабільності та безпеки. Відзначаючи день наших Збройних Сил, ми відчуваємо, що здатні це забезпечити. А значить, маємо! Будь-який інший варіант, окрім української перемоги, буде помилкою, і це треба чесно визнавати», — зазначив президент.

Як відомо, рф несподівано кілька разів публічно оголосила про готовність до переговорів щодо миру з Україною. Втім, Україна наполягає на деокупації своїх територій та виведенні військ. Водночас Кремль не пропонує жодного мирного переговорного процесу, а просто хоче закріпитися на теренах України, окупованих після початку повномасштабного вторгнення.

Днями президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про готовність поговорити з Путіним разом із представниками Франції та НАТО, якщо той «продемонструє зацікавленість у завершенні війни».

У Кремлі ж відповіли, що відмова США визнати анексовані території «ускладнює пошук ґрунту для взаємного обговорення».

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