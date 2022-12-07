Безкоштовний потяг з Польщі в Німеччину для українських біженців: як ним скористатись

Як повідомляє Lowcostavia, для українців курсує безкоштовний поїзд Перемишль- Ганновер. Він курсуватиме через день протягом усього грудня (по непарних днях), відправлення з Перемишля о 22:30. Після прибуття в Ганновер є можливість отримати безкоштовний квиток helpukraine для подорожі у будь-яке місто Німеччини.

«Квитки на поїзд з Польщі до Німеччини не потрібні і реєстрація також. Вам лише треба бути на пероні або звернутись до працівників червоного хреста чи волонтерів. При посадці діє пріоритет: спочатку люди з браслетами від Польського Червоного Хреста, потім сім’ї з дітьми, люди похилого віку та люди з інвалідністю, а потім всі інші. Інколи може трапитися ситуація, що місць на всіх не вистачить. Тоді людей мають поселити в гуманітарний центр в Перемишлі і видати браслет, який гарантуватиме місце у наступному поїзді».

До Ганноверу потяг зазвичай прибуває між 14:30 та 16:00. Людей зустрічають волонтери та робітники Ганноверського табору. Від табору до вокзалу є безкоштовний автобус, який виїжджає о 10:00 та о 12:00 кожного дня.

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