Подовження легального перебування українців: у Польщі відбулися зміни

Уряд країни, яка прийняла найбільше українських біженців, підготував кілька важливих змін до закону від 12 березня 2022 року про допомогу нашим громадянам у зв’язку зі збройним конфліктом. Про це повідомляє ресурс «Я в Польщі».

«У проекті змін йдеться про

скасування ковідних положень щодо продовження легального перебування іноземців;

про легалізацію українців чи інших іноземців, у яких термін дозволеного перебування закінчився після 24 лютого 2022 року.

Наприклад, легалізаційні документи закінчилися після 24 лютого 2022 року. Йдеться, зокрема, про:

1) національну візу,

2) Карту тимчасового побиту,

3) Шенгенську візу,

4) в'їзд по безвізу.

Згідно з пропонованими змінами, легальне перебування таких осіб у Польщі буде продовжено до 24 серпня 2023 року.



Другий приклад — легалізаційні документи закінчилися до 24 лютого 2022 року. Українці в Польщі поки що мають продовжене легальне перебування згідно зі спецуставою про COVID-19 та спецзаконом про допомогу громадянам України через війну: таке легальне перебування діє до 31 грудня 2022 року. Після ухвалення законодавчих змін і скасування ковідних положень все зміниться".

Які будуть зміни в термінах легального перебування після ухвалення запропонованих нововведень, автори пояснили на підставі різних документів.

«Біометрія:

— скінчилася до 24.02.22: перед завершенням строку дії перебування був зобов'язаний виготовити нові легалізаційні документи;

— скінчилася після 24.02.22: легальне перебування буде продовжене до 24 серпня 2023 року.

Віза:

— скінчилася до 24.02.22: власник простроченої візи матиме 30 днів на легалізацію (подачу документів на нову) в Польщі з моменту публікації устави;

— скінчилася після 24.02.22: легальне перебування продовжене до 24 серпня 2023 року.

Карта Побиту:

— скінчилася до 24.02.22: власник простроченої Карти Побиту матиме 30 днів на легалізацію (подачу документів на нову) в Польщі з моменту публікації закону".

Також всі біженці з України, які перебуватимуть у Польщі, будуть зобов'язані отримати номер PESEL. Наразі його мають вже 1,4 млн українців.

Нагадаємо, що українці зможуть подорожувати Польщею дешевше: у країні почався продаж мільйона акційних квитків.

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