Українська авіація завдала удару по позиціях ЗРК ворога, а зенітники «приговорили» ще один Shahed-136, — Генштаб

Протягом доби 7 грудня від ракетних ударів та ворожих БПлА противника постраждали житлові будинки та інші цивільні об’єкти міста Коростень Житомирської області і низка населених пунктів Запорізької області. Крім того, обстрілів з реактивних систем залпового вогню зазнали житлові квартали міста Курахове Донецької області. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Також напруженою залищається оперативна обстановка на Слобожанському напрямку, де ворог продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстріли з танків, мінометів, ствольної артилерії протягом доби було зафіксовано неподалік Стрілечої, Тернової, Стариці, Вовчанських Хуторів та Чугунівки Харківської області.

На Лиманському напрямку обстрілів з танків та артилерії різних типів зазнали населені пункти Макіївка, Площанка і Невське Луганської області та Терни і Лиман Донецької області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти все ще намагаються вести наступальні дії, які супроводжуються обстрілами з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії — під вогонь вкотре потрапили Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Залізне, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали околиці Времівки і Новополя Донецької області та Дорожнянки, Гуляйполя і Залізничного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку ворог обороняється. Там з початку доби під артилерійський вогонь потрапили понад 10 населених пунктів, зокрема, Осокорівка, Золота Балка, Дудчани та околиці самого Херсону.

Але ЗСУ мають успіхи — українська авіація протягом поточної доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також удар по позиціях зенітних ракетних комплексів противника, а сили ППО збили ударний БпЛА типу «Shahed-136». Крім того, Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу, район зосередження артилерії та 2 склади боєприпасів окупантів.

Нагадаємо, експерт спрогнозував, як ЗСУ можуть влаштувати ворогам капкан в анексованому Криму.

Фото Генштабу ЗСУ

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