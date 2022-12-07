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Україна

Виявляться у мішку: експерт спрогнозував, як ЗСУ можуть влаштувати ворогам капкан у Криму

14:17 7 грудня 2022
російські

Війська, які зараз росія сконцентрувала в окупованому Криму, можуть будь-коли опинитися у так званому «мішку». Цьому також сприятиме відступ російських частин з території Херсонської та Запорізької областей.

Таку думку в етері телеканалу «FreeДом» висловив відомий військовий експерт Олександр Мусієнко.

«Вони так і опиняться в мішку. На сьогодні, для того, щоб ми говорили про Крим, перед нами, Україною, стоїть дуже важливе завдання — це, звичайно ж, зробити так, щоб ворог змушений був відступати й відходити в окупований Крим, особливо з лівого берега Херсонської області та з Запорізького напрямку. Мені здається це одне з головних завдань І зрозуміло чому, тому що там у ворога сконцентровані певні сили і ресурси. І, природно, після того, як українські війська зможуть відтіснити противника в Крим, то цей „мішок“ можна буде зав'язати. І російські війська опиняться у вкрай невигідному становищі», — розповів він.

Як писали «ФАКТИ», секретар РНБО Олексій Данилов вважає, що вирішальний момент цієї війни настане взимку, тоді ЗСУ зможуть активніше вести наступальні бої.

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