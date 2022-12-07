У Лондоні відбулася світова прем'єра другої частини «Аватара»: що відомо про довгоочікуваний фільм

Увечері 6 грудня у Лондоні відбулася світова прем'єра фільму «Аватар: Шлях води». Мільйони шанувальників першого «Аватару» чекали цього дня 13 років! Вихід сиквела кілька разів переносився з різних причин. То режисер та сценарист Джеймс Камерон був незадоволений власним сценарієм і переписував його від початку до кінця, то він займався іншими проектами. Згодом виникли затримки через поглинання кіностудії 20th Century Fox, якій належали права на «Аватар», корпорацією Disney.

І ось довгоочікуваний день настав. «Шлях води» побачили перші глядачі. Британська преса стверджує, що ці щасливчики в захваті від картини.

Нагадаємо, «Аватар» у 2009 році зробив справжню революцію у світовому кінематографі. Він став першим фільмом, який повністю було знято у форматі 3D. Успіх був феноменальним. Стрічка в підсумку зібрала у світовому прокаті 2 мільярди 923 мільйони доларів і стала найкасовішою за всю історію. При цьому зйомки фільму з урахуванням новітніх технологій, які використовував Камерон, коштували 237 мільйонів доларів.

Комерційний успіх «Аватара» підштовхнув інші кіностудії знімати свої картини у 3D та переводити у цей модний формат старі блокбастери. Кінотеатри по всьому світу спішно закуповували спеціальне обладнання та створювали зали для показу фільмів у 3D. Глядачі повалили в кіно як у найкращі роки, бо повною мірою насолодитися об'ємним зображенням вдома навіть найсучасніші телевізори не дозволяли.

Джеймс Камерон та його дружина Сьюзі Еміс на прем'єрі фільму "Аватар: Шлях води"

Камерон одразу заявив, що працює над продовженням «Аватара». Наразі відомо, що окрім другої частини режисер має намір зняти ще три. Таким чином, всього буде п'ять «Аватарів».

Сем Вортінгтон з дружиною Ларою

Що задумав Камерон далі, ніхто сказати не може. А поки невеликий спойлер — дія другої частини розгортається на тій же планеті Пандора через багато років. У головного героя Джейка Скаллі (актор Сем Вортінгтон) з'явилася родина. Його дружина Нейтірі (Зої Салдана) народила дітей.

Зої Салдана та її чоловік Марко Перего

Корінне населення Пандори знову опинилося під загрозою знищення. Тепер Скаллі та його нові одноплемінники змушені захищати океан і все, що в ньому живе.

Сігурні Вівер

Глядачі знову побачать Сігурні Вівер, хоч її персонаж загинув у першій частині. З'явилися у сиквелі та нові герої. Це дозволило Камерону залучити до роботи володарку премії Оскар Кейт Вінслет, яка знімалася у нього в Титаніку. А з Вівер режисер працював разом, коли знімав «Чужих».

Кейт Вінслет

Камерон знову використав новітні технічні досягнення для зйомок другого «Аватару». Солідна частина картини знімалася під водою.

У результаті «Шлях води» став найдорожчим фільмом в історії світового кінематографа. Його бюджет становив майже 400 мільйонів доларів!

Багато хто вважає, що Disney дуже ризикує, виділивши Камерону такі величезні гроші. Адже глядачі могли за 13 років втратити інтерес до «Аватару». До того ж дещо лякає тривалість фільму — 3 години 12 хвилин. Щоправда, це на три хвилини менше, ніж у «Титаніка», але все ж таки. Висидіти стільки часу у спеціальних окулярах не кожен зможе.

Хто має рацію, покаже час. «Шлях води» виходить в американський прокат 16 грудня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що найкасовішим фільмом 2022 року поки що є «Найкращій стрілець: Маверік» з Томом Крузом.

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