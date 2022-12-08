Президент України Володимир Зеленський назвав дуже жорстоким та абсолютно прорахованим удар рашистів по Кураховому, де загинуло десять людей і де багатьох поранило.

За його словами, рашисти били по звичайних людях. «По ринку, елеватору, заправці, автостанції, по житловому будинку. У переліку загиблих станом на зараз — десять людей, багато поранених. Мої співчуття рідним і близьким… Вічна памʼять усім жертвам російського терору!» — зазначив президент у черговому відеозверненні.



Згадав він і про Херсонщину, де напередодні під час стабілізаційних заходів загинули та постраждали правоохоронці: «Російські міни. Серед загиблих — начальник поліції Черкаської області Михайло Куратченко, він допомагав колегам на півдні. Вибухотехнік Ігор Мельник. Кінолог Сергій Ненада. Помічник чергового Уманського райуправління поліції Вадим Періжок. Життя ще чотирьох поліцейських зараз рятують лікарі».

Володимир Зеленський також розповів про засідання Ставки, де розглядалася ситуація на фронті, у першу чергу в районах Бахмуту, де триває жорстоке протистояння з ворогом, а також стан справ у енергетиці.



«Постійно збільшуємо генерацію та постачання електрики — майже щодня додаємо ще обсягу. Але варто не забувати — і не забувати всім, — що відновити 100% енергосистеми, якою вона була до початку російського енерготерору, зараз неможливо. Потрібен час», — сказав він та додав, що найбільші відключення фіксувалися у Києві та області, на Львівщині, в Житомирській області, на Хмельниччині, Полтавщині, Вінниччині та у Закарпатті.

Серед подій, що відбулися на міжнародній арені, Володимир Зеленський згадав про конференцію у США, яка була присвячена створенню спеціального трибуналу щодо російських злочинів проти України, та анонсував «важливі рішення для нашого захисту».

«Маємо дуже важливий результат у Франції. Верховний суд Франції залишив у силі рішення про стягнення на користь українського „Ощадбанку“ з держави-агресора. Сума з нарахованими відсотками — майже 1,5 мільярда доларів. Цей судовий процес тягнувся ще з 2015 року. Понад шість років боротьби, десятки тисяч сторінок юридичних документів, багато надій і не менше скепсису, який дехто висловлював… Але є ця перемога для України. росія відповідатиме за всі вкрадені активи української держави та компаній (незаконну експропріацію інвестицій банку, які знаходились в Криму. — Авт.). Це перша перемога державної компанії в судах проти росії щодо захопленого в Криму, і я дякую кожному й кожній, хто забезпечив цей результат», — зазначив він.



Раніше секретар РНБО Олексій Данилов назвав нинішню зиму ключовим етапом у війні та не виключив, що навесні наступного року ЗСУ можуть зайти у Луганськ, Донецьк та Севастополь.

Фото Офісу президента

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