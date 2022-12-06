Як повідомили у Генштабі ЗСУ
, за добу противник завдав 4 ракетних удари, здійснив до 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура населеного пункту Степне Запорізької області.
На Сіверському напрямку ворог здійснив мінометні обстріли населених пунктів Запсілля та Миропілля Сумської області, на Слобожанському — з танків, мінометів, ствольної артилерії бив по районах населених пунктів Стрілеча, Тернова, Стариця, Вовчанські Хутори, Чугунівка Харківської області. А на Куп’янському — веде оборонні дії на захоплених рубежах.
На Запорізькому напрямку противник намагається покращити тактичне положення. Здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії районів понад 10 населених пунктів.
«4 грудня у Запорізької області в результаті вогневого ураження було знищено до 20 одиниць військової техніки противника різного типу, близько 70 окупантів отримали поранення. А 30 листопада, в районі Верхньоторецького Донецької області, виявлено факт дезертирства військовослужбовців російських окупаційних військ зі зброєю зі своїх бойових позицій. Серед яких 13 із 21 — це завербовані з місць позбавлення волі особи. Командування російських окупаційних військ наказало затримати та ліквідувати порушників. Станом на 5 грудня — всі дезертири знищені», — йдеться у повідомленні.
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Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, 2 райони зосередження особового складу та склад боєприпасів противника.
Фото Генштабу ЗСУ
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