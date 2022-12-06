На Сіверському напрямку ворог здійснив мінометні обстріли населених пунктів Запсілля та Миропілля Сумської області, н а Слобожанському — з танків, мінометів, ствольної артилерії бив по районах населених пунктів Стрілеча, Тернова, Стариця, Вовчанські Хутори, Чугунівка Харківської області. А на Куп’янському — веде оборонні дії на захоплених рубежах.

«4 грудня у Запорізької області в результаті вогневого ураження було знищено до 20 одиниць військової техніки противника різного типу, близько 70 окупантів отримали поранення. А 30 листопада, в районі Верхньоторецького Донецької області, виявлено факт дезертирства військовослужбовців російських окупаційних військ зі зброєю зі своїх бойових позицій. Серед яких 13 із 21 — це завербовані з місць позбавлення волі особи. Командування російських окупаційних військ наказало затримати та ліквідувати порушників. Станом на 5 грудня — всі дезертири знищені», — йдеться у повідомленні.