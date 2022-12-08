На повний місяць 8 грудня, який називають Холодним, як стверджують астрологи, у щонайменше двох представників знаків зодіаку є шанс покращити фінансове становище. Втім, цей день не обіцяє бути простим — підвищується ризик конфліктів. А ще існує небезпека, що людина піддасться власним слабкостям, наламає дров, а потім шкодуватиме про це. Сварки можуть виникати з будь-якого приводу, у тому числі й нікчемного, а їхні наслідки будуть позначатися ще дуже довго. Тож цього дня краще шукати компроміси у всьому.

Поради астрологів для всіх знаків зодіаку 8 грудня пропонує slovofraza.com.

Овен

Не виключено, що сьогодні ви отримаєте значну суму, швидше за все, як оплату новаторських досягнень. Зараз у вас має бути достатньо і грошей, і сил, щоб втілити у життя свої уявлення про зручне житло. Можна розпочинати перетворення у своєму житлі та в сім'ї. Заплануйте на цей час початок ремонту — не лише косметичного, а й капітального.

Телець

Сьогодні Тельці можуть відрізнятися прозорливістю. Імовірні віщі сни. Не виключено, що саме сьогодні увінчаються успіхом тривалі зусилля здобути визнання. Творчість дасть реальні плоди. Спирайтеся на інтуїцію. Вона допоможе і в особистому, і у суспільному житті.

Близнюки

Імовірні відчутні матеріальні втрати. Не виключено, що ви витратите багато сил та часу на справи, які доведеться кидати на півдорозі. Намагайтеся не здійснювати фінансових операцій і не робіть покупок, якщо вони не були сплановані заздалегідь.

Рак

Навіщо мучити себе марними та порожніми переживаннями? Час ваш союзник. Навчіться спокійно реагувати на події навколо. Поступово розподіляйте періоди відпочинку та активної роботи

Лев

День провокацій та несподіваних змін. Доля посилає вам чергові випробування на міцність особистих чи сімейних стосунків. Необережне слово чи бурхливий сплеск негативних емоцій може серйозно ускладнити стосунки з близькою людиною і навіть призвести до повного розриву дипломатичних відносин. Не виключено, що доведеться зазнати непередбачених фінансових витрат. Сон виповниться, якщо снився раніше двічі.

Діва

Мінливий день. Сьогодні радісні події чергуватимуться з неприємностями, а успіх є сусідом невдач. Марно форсувати події або намагатися впоратися з негативними тенденціями дня — обставини не залежать від вашої волі та бажання.

Терези

Сьогодні сприятливі контакти з чиновниками, ділові зустрічі, оформлення документів, звернення до вищих інстанцій. У першій половині дня ймовірні дрібні непорозуміння, що виникли через необачні висловлювання або хибно витлумачені обіцянки. Бурхливий прояв емоцій може посилити ситуацію.

Скорпіон

Сьогодні життєвий потенціал починає підвищуватись, що сприятливо позначиться на спілкуванні у жінок-Скорпіонів. Вас помічатимуть усюди, де б ви не з'явилися. Впевненість у своїй чарівності, дотепність та оптимізм зроблять вас центром будь-якої компанії. Відносини з близькою людиною будуть гармонійними та довірливими. Чоловікам-Скорпіонам слід наближати до себе лише гідних їхньої уваги людей, інакше можливі труднощі у справах. Зірки вказують на небезпеку для вашого здоров'я.

Стрілець

Турботи всього дня будуть пов'язані з негараздами чи непорозуміннями у спілкуванні, які вимагатимуть від вас рішучих та неординарних дій. Правда, ці заходи не надто схвалить ваше оточення, але нехай вас це не зупиняє — довіртеся до інтуїції.

Козеріг

День може виявитися суперечливим. У сфері творчості та комерційної діяльності намічається регрес. Вигода можлива лише від розпочатих справ — будь-які починання приречені на провал. Сторонній вплив або неправдива інформація може призвести до фінансових втрат. Вам краще зупинитися і уважно озирнутися на всі боки. Покладіться на інтуїцію. У контактах із партнерами чи відносинах із близькими людьми не виявляйте зайвої категоричності — ймовірні сварки до повного розриву відносин. Сон може виявитися віщим і виповнитися через чотири дні.

Водолій

Завзятість і твердість мають стати сьогодні вашими помічниками у всіх справах. У вас завидна працездатність — встигнете зробити напрочуд багато. Приймаючись за нову справу, не оглядайтеся на суперників і не пасуйте перед можливими труднощами — у творчості, в роботі на вас чекає успіх. А ось у особистому житті можливі серйозні зміни, як позитивні, і негативні. Не варто зловживати терпінням своїх близьких.

Риби

Несприятливий день — день серйозних провокацій та конфліктів. Не виключено з'ясування стосунків з людьми, які вас оточують. Позначаться втома і перенапруга. Будьте гранично уважні та обережні з близькими. Доля перевірятиме вас на міцність. Уникайте далеких прогулянок, подорожей. Можливе зіткнення з грубістю, хамським ставленням. Утримайтеся від будь-якої активної діяльності.

Повний місяць активізує багато негативних процесів, проте є вдалим моментом для загадування бажань. Для кожного знака зодіаку Повня відкриває свої особливі можливості.

Фото Pixabay

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