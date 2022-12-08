Санкції проти гірничодобувного сектору рф: як це вплине на державу-терористку

Єврокомісія запропонує ввести обмеження на гірничодобувний сектор росії в рамках дев'ятого пакету санкцій ЄС, спрямованих на обмеження можливостей Кремля фінансувати війну з Україною, повідомляє Financial Times з посиланням на трьох осіб, знайомих з деталями плану.

Пропозиція ЄК включає заборону на інвестиції в гірничодобувний сектор, на який припадає чверть іноземних інвестицій в росію. Якщо план Комісії буде підтриманий країнами-членами, це стане першою спробою вдарити по гірничодобувній промисловості, яка досі обходила обмеження через побоювання, що це негативно вплине на глобальні ланцюжки поставок, пише FT.

Гірничодобувна промисловість росії постачає на світові ринки, зокрема, золото, залізну руду, уран і титан. Такі компанії та фонди, як Glencore, BlackRock, Vanguard та UBS Asset Management інвестували в шахти в росії. Генеральний директор Glencore Гері Нейгл заявив, що його компанія буде «відслідковувати російський ринок і вживати відповідних заходів щодо санкцій», які можуть вплинути на її інвестиції.

Співрозмовник британського видання повідомив, що пропозиція Єврокомісії все ще допрацьовується, але, швидше за все, буде зроблено винятки для певних продуктів, що мають стратегічне значення для світових ринків металів, таких як титан і паладій.

Крім цього, до дев’ятого пакету санкцій ЄС проти росії може увійти заборона на операції з трьома російськими банками, заборона на мовлення чотирьох російських телеканалів, санкції проти 180 фізичних та юридичних осіб із росії, експортний контроль за продукцією подвійного призначення вартістю понад € 2,3 млрд, яку росія може використовувати для виробництва озброєння, заборона на співпрацю із російськими маркетинговими та дослідницькими компаніями.

Пакет нових санкцій буде обговорюватися послами країн ЄС наприкінці цього тижня, а в разі необхідності — лідерами ЄС на саміті в наступний четвер, повідомляє FT.

Нагадаємо інтервю Павла Клімкіна «ФАКТАМ»: «Війна для нас закінчиться, коли буде повністю перезавантажений російський режим».



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