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Події

Підгодовував загарбників молочкою: затримано депутата, який вирішив нажитися на окупації Харківщини

12:21 27 жовтня 2022
СБУ

На Харківщині затримали депутата, який під час окупації одним із перших почав працювати на росіян і забезпечував їх продовольством. Про це повідомили в Службі безпеки України.

«У ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника серед посадовців. Ним виявився депутат Куп’янської районної ради, який добровільно пішов на співпрацю з окупантами і організував їм оптові поставки харчової продукції з власного підприємства. Перебуваючи на посаді генерального директора місцевого молочно-консервного комбінату, він „перелаштував“ його роботу на користь країни-агресора після захоплення частини регіону», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що зрадник забезпечив регулярне постачання промислових обсягів молочної продукції для потреб загарбників на тимчасово окупованій території сходу України.

«Для цього посадовець здійснив „перереєстрацію“ акціонерного товариства у так званій „налоговой службе“ окупаційної адміністрації. Потім відкрив рахунки в одному з російських банків та перевів усі розрахункові операції компанії в рублі», — повідомили в СБУ.

На підставі зібраних доказів співробітники СБУ затримали депутата у Куп’янську. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111−2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як писали «ФАКТИ», українські сили оборони звільнили від російських окупантів загалом 551 населений пункт у Харківській та 88 населених пунктів у Херсонській областях.

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