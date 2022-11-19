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«Офіцери брехали, що ми тероборона, а виявляється — штурмовики!»: в росії знову бунтують мобілізовані

15:08 20 листопада 2022
мобілізовані росіяни

В росії вчергове бунтують солдати. Так, telegram-канал «Можем объяснить» повідомляє про бунт мобілізованих у Томську. На відео молодий чоловік, призваний у рамках мобілізації в середині жовтня, розповідає, що офіцери обманювали новобранців протягом кількох тижнів. Відео, найімовірніше, знято на навчальному полігоні в Єлані, куди, зокрема, направляли мобілізованих із Томської області.

«Нам, б***, офіцери брехали в обличчя, що ми тероборона, а сьогодні, виявляється ми — стрілецька рота, ми — штурмовики, б***. Ми автомат за два тижні не бачили. Прийшли на полігон пометати гранати. Сказали, гранат немає, на*** «, — обурюється мобілізований.

За словами новобранця, командири навіть не виділили автобусів для перевезення мобілізованих у навчальний центр, і тим доводиться повертатися з полігону пішки по 10 км на морозі.

«Як потім ось із цими офіцерами воювати, б***?! Вони здадуть нас там же в Україні», — резюмує «чмобік» під схвальні вигуки однополчан.

Нагадаємо, днями диктатор-вбивця путін підписав новий указ і вимагає позбавляти російського громадянства тих, хто здався у полон.

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