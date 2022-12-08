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«З тобою завжди було радісно»: Дантес емоційно відреагував на загибель учасника «Ліги Сміху» Ярослава Гаркавка

17:38 8 грудня 2022
Володимир Дантес

Співак та блогер Володимир Дантес, який назвав справжню причину розлучення з Надею Дорофєєвою, емоційно відреагував на загибель на війні учасника «Ліги Сміху» Ярослава Гаркавка. Артист згадав, як вони разом виступали на сцені, стали чемпіонами та показав фрагмент відео.

«Яріку…світла пам’ять!!!
Ми пройшли з тобою сезон, де стали чемпіонами разом з горобцями. Ми з тобою грали разом в ОГО, грали в покер, сміялися в коридорах Жовтневого, ти постійно накидав приколи, і з тобою було завжди радісно, навіть коли на душі було погано.

Іноді складалось враження, що в тебе не буває поганого настрою.
Ти пішов захищати Україну, захищати нас. Кляті тварини перервали твій шлях у цьому світі. Будь ласка, не дай тим, хто дивиться з неба на нас, сумувати. Ти це точно вмієш❤️ Вічна пам’ять сину, герою, другу!", — написав Дантес.

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