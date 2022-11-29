«Не мені з тією кармою жити»: Дантес назвав справжню причину розлучення з Дорофєєвою

Співак Володимир Дантес, який на початку війни оголосив про розлучення з Надею Дорофєєвою, назвав справжню причину розриву. За його словами, проблеми та непорозуміння у стосунках виникли приблизно за півроку до прийняття рішення. На початку лютого вони вирішили роз’їхатися, щоб зрозуміти, чи потрібні їм ці стосунки.

«Для себе я відповів, ще коли ми розходилися: на початку лютого. Тоді я для себе відповів, що ми реально не кохаємо одне одного. І тоді ти приймаєш рішення: „Давай, напевно, жити окремо“. І ми думали місяць подумати, типу дати час, але почалася війна повномасштабна, потім щось там ще», — поділився Володимир в інтерв'ю «Розмова».

За словами артиста, у стосунках він надто багато віддавався дружині, більше жив її інтересами, ніж своїми. То ж почав шукати себе. І на цьому шляху виявилося, що між ним та Надею ставало дедалі менше спільного.

«Я в якийсь момент почав розуміти, що мені треба пожити для себе. Мені здавалося, що я занадто багато живу для своєї дружини. Потім думаю, що треба зайнятися собою. Ти бачиш, що ви все більше і більше стаєте особистостями, в яких мало чого спільного», — розповів Дантес.

Але були й інші причини, про які він говорити не бажає. Лише натякнув, що це не на його совісті.

«Так, там є й інші проблеми, про які я точно не буду розповідати. Але до 1−2 лютого у мене ось така картинка, далі у мене картинка взагалі інша. І причини інші. Але це на совісті вже не моїй. І це не мені розповідати. У мене є свої образи, я пережив і злість, і ненависть. А зараз такий: „Оце я вирішив, нехай так і буде“. То далі… не мені з тією кармою жити», — зізнався співак.

Нагадаємо, що після розлучення Дорофєєва закрутила роман з Михайлом Кацуріним. А Володимир почав зустрічатися з його колишньою — Дашею. Пари, які раніше дружили сім’ями, обмінялися партнерами.

Фото — Інстаграм Володимира Дантеса





138

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram