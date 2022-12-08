Намагається приховати онкохворобу: британські ЗМІ запідозрили погіршення здоров’я диктатора-вбивці

Британський таблоїд Daily Star пише, що відео з путіним на Кримському мосту підтверджує його серйозну хворобу.

Злий володимир путін міцно стискав кермо німецького «Мерседеса» у химерному пропагандистському випуску, і їхав мостом, що з'єднує окупований Крим з росією.

«Жорстокий деспот свідомо ставить руки в жорстке вертикальне положення, щоб керувати автомобілем, що викликає подальші припущення про те, що він намагається приховати свій стан здоров'я, яке дедалі більше погіршується. Раніше його вже помічали з руками в синцях і „неконтрольованим тремтінням“ на тлі чуток про те, що колишній співробітник КДБ невиліковно хворий і має рак. Божевільний російський президент наполегливо працював над тим, щоб зберегти мужній, суворий вигляд, але фотографії викрили його неухильне зниження від атлетичного шпигуна, який їздить на конях голяка, до немічного божевільного, який намагається тримати руку».

У ролику, опублікованому Кремлем, путін намагається спростувати чутки про своє здоров'я, навмисно міцно тримаючи кермо. Господар Кремля їде по реконструйованому мосту і запитує свого пасажира, віце-прем'єр-міністра Марата Хуснулліна, скільки людей працювало над його відновленням. Відповідає його наближена особа: «500 чоловік, три плавучих крана, чотири баржі і 31 одиниця техніки цілодобово».

Наближаючись до мосту, путін додає, що він їде по правій стороні, тому що ліву сторону «потрібно добудувати».

Нагадаємо висловлювання польського дипломата Марціна Пшидача: «Кожна спроба зв’язатися з путіним зміцнює його внутрішньо».

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